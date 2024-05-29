"Эвертону" придется продать одну из своих звезд до конца июня

"Эвертон" будет вынужден продать одного из своих лучших игроков в срок до конца июня.

Ранее в этом сезоне Премьер-Лига дважды снимала с "Эвертона" очки за нарушение правил финансового фейр-плей, что, правда, не помешало команде Шона Дайча успешно решить задачу по выживанию в элите.



Чтобы избежать дополнительных санкций со стороны Премьер-Лиги, "Эвертону" придется совершить минимум одну крупную продажу в ближайший месяц, сообщает Sky Sports.



Этой продажей может стать оцениваемый "ирисками" в 60-70 миллионов фунтов защитник Джаррад Брантуэйт, в услугах которого заинтересован "Манчестер Юнайтед".



Другой кандидат на продажу — это полузащитник Амаду Онана. Свои поклонники есть и у первого номера сборной Англии Джордана Пикфорда.