Магуайр хочет остаться в "Юнайтед"

Защитник Харри Магуайр хочет остаться в "Манчестер Юнайтед" на следующий сезон — независимо от того, кто будет главным тренером "красных дьяволов".

Магуайр мог покинуть "Юнайтед" еще прошлым летом, когда главный тренер Эрик Тен Хаг забрал у него капитанскую повязку и дал понять, что более не рассматривает Харри игроком стартового состава.



Тем не менее, тогда Магуайр решил остаться в "Юнайтед", а травмы конкурентов по позиции помогли 31-летнему англичанину вернуть свое место в старте.



Сейчас у Магуайра остается только один год по контракту, который также предусматривает опцию продления на 12 месяцев, но Харри по-прежнему никуда уходить не собирается.



Как сообщает The Sun, этим летом Магуайр проведет переговоры с боссами "Юнайтед" о своем будущем, однако Харри даже не рассматривает возможность трансфера в другой клуб.