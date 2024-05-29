Клопп был доволен владельцами "Ливерпуля"

Покидающий должность главного тренера "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что был доволен поддержкой владельцев клуба.

За девять сезонов работы в "Ливерпуле" Клоппу лишь однажды удалось завоевать титул Премьер-Лиги. "Красным" приходилось конкурировать с "Манчестер Сити", который имел несопоставимо более внушительные ресурсы.



Однако Клопп никогда не чувствовал, что владельцы "Ливерпуля" недостаточно его поддерживают. По мнению Юргена, у "красных" очень хорошие боссы.



"Вы можете себе представить, чтобы "Ливерпуль" как клуб имел безлимитное количество денег? Представьте, что Килиан Мбаппе перешел сюда. Представьте, что Беллингем перешел сюда, Холанд. Мы не такие, это нам просто не подходит. Мы выиграли то, что мы выиграли, и мы сделали это по-своему. У нас были жесткие разговоры, тогда как другие клубы не сталкивались с этим".



"Мы построили две новые трибуны, новую тренировочную базу. Мы вернули Мелвуд, продажа которого изначально была глупейшей идеей. Владельцы делают то, что делают владельцы. Сюрприз! Владельцы хотят зарабатывать деньги. Мне жаль говорить это вам. Это не так, что они зарабатывают деньги каждый день — они инвестируют что-нибудь и смотрят, что это дает".



"Мы должны быть по-настоящему счастливы, что у нас именно эти владельцы, а не парни, которые покупают клубы из Лондона и вроде того. Я бы не продержался и года в "Ливерпуле" без них. В других клубах люди говорят: "Отличное развитие, но этого недостаточно, увольте его!" На следующий год: "Увольте его". А когда они начинают играть в футбол, который может нравиться, они таки увольняют тренера. Люди всегда думают, что где-то трава зеленее, но мы обладаем владельцами, которые чувствуют ответственность перед клубом и действительно упорно трудятся для достижения успеха. Я чувствовал, что меня поддерживали. Мы выступали так хорошо, как могли, и меня это устраивает", — цитирует Клоппа The Guardian.