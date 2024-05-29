Палмер: "Каждый любил Почеттино"

Маурисио Почеттино и Коул Палмер Вингер "Челси" Коул Палмер признался, что наслаждался работой с покинувшим должность главного тренера Маурисио Почеттино.

Спустя 48 часов после завершения этого сезона Премьер-Лиги "Челси" объявил о расставании с Почеттино по обоюдному согласию сторон, а Палмер стал первым игроком "синих", отреагировавшим на это в социальных сетях.

В большинстве своем игроки "Челси" были расстроены уходом Почеттино. По словам Коула, у него сложились хорошие отношения с Маурисио, и он благодарен аргентинскому специалисту за наставничество.

"Когда он пришел, то в первую очередь заложил основу и убедился, что каждый знает, чего от него требуется".

"Затем он начал учить нас тому, что, как он хотел, мы должны делать. Но в первую очередь нам требовалась эта база".

"Он так работает с людьми, что будет подстегивать тебя, если ты будешь недостаточно стараться".

"Он был действительно хорош со мной. С ним я чувствовал себя расслабленно, и у нас были действительно хорошие отношения".

"У него была тяжелая работа — половина команды была травмирована, включая также очень важных игроков, поэтому ему было сложно".

"Но каждый любил его. Любили все игроки, и он был очень важен в том числе для меня", — сообщил Палмер The Sun.


Метки Палмер, Почеттино, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.05.2024 13:00

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