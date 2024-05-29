Палмер: "Каждый любил Почеттино"

Вингер "Челси" Коул Палмер признался, что наслаждался работой с покинувшим должность главного тренера Маурисио Почеттино.

Спустя 48 часов после завершения этого сезона Премьер-Лиги "Челси" объявил о расставании с Почеттино по обоюдному согласию сторон, а Палмер стал первым игроком "синих", отреагировавшим на это в социальных сетях.



В большинстве своем игроки "Челси" были расстроены уходом Почеттино. По словам Коула, у него сложились хорошие отношения с Маурисио, и он благодарен аргентинскому специалисту за наставничество.



"Когда он пришел, то в первую очередь заложил основу и убедился, что каждый знает, чего от него требуется".



"Затем он начал учить нас тому, что, как он хотел, мы должны делать. Но в первую очередь нам требовалась эта база".



"Он так работает с людьми, что будет подстегивать тебя, если ты будешь недостаточно стараться".



"Он был действительно хорош со мной. С ним я чувствовал себя расслабленно, и у нас были действительно хорошие отношения".



"У него была тяжелая работа — половина команды была травмирована, включая также очень важных игроков, поэтому ему было сложно".



"Но каждый любил его. Любили все игроки, и он был очень важен в том числе для меня", — сообщил Палмер The Sun.