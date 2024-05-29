Ван Дейк уверен, что смена тренера пройдет гладко в "Ливерпуле"

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк выразил уверенность, что смена главного тренера пройдет гладко этим летом.

1 июня Арне Слот официально заступает в на тренерский мостик "Ливерпуля", который согласился заплатить 9.4 млн. фунтов "Фейеноорду" за Арне.



Слоту предстоит продолжить дело Юргена Клоппа, который тренировал "Ливерпуль" почти девять лет, однако высокий класс Арне и имеющихся у мерсисайдского клуба игроков вселяет в Ван Дейка уверенность, что спада удастся избежать.



"Надеюсь, это будет безболезненный переход. Разумеется, я полностью доверяю клубу и всем их решениям насчет будущего. Это также и захватывающие времена. С переменами всегда связана небольшая неизвестность, но я обладаю полной уверенностью и уже предвкушаю новый сезон".



"Способен ли "Ливерпуль" прибавить после этого сезона? 100 процентов, но успех не может быть гарантирован, что довольно очевидно. Мы собираемся упорно трудиться, чтобы обеспечить это, к нам приходит хороший тренер с хорошим тренерским штабом. И у нас очень хорошая команда. Поэтому посмотрим, что случится", — сообщил Ван Дейк Sky Sports.