Артур Мело хочет вернуться в Премьер-Лигу

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Артур Мело заявил, что хочет вернуться в Премьер-Лигу.

Присоединившись к "Ливерпулю" на правах аренды из "Ювентуса" в сентябре 2022, Мело сыграл лишь 13 минут за "красных". Все остальное время Артур был травмирован.



Мело удалось восстановить свою репутацию в этом сезоне, который он проводит в аренде в "Фиорентине". Артур принял участие в 47 матчах и помог "фиалкам" достичь финала Лиги Конференций.



Летом Мело предстоит вернуться в "Ювентус", однако 27-летний бразилец не отказался бы на следующий сезон снова отправиться в Премьер-Лигу.



"Думаю, я нахожусь в форме всей своей жизни. Я вернулся в свое лучшее состояние в этом сезоне, я многому научился и прибавил в некоторых действительно важных аспектах игры вроде оборонительных действий и тактики".



"Итальянский футбол заставляет тебя быть гораздо более дисциплинированным. Я также значительно прибавил в эмоциональном плане. Я горжусь тем, каким Артуром являюсь сегодня".



"Я приближаюсь к финалу в хорошей форме и не могу чувствовать себя ничуть лучше. Я очень доволен этим сезоном, он сложился по плану".



"Я бы хотел попробовать себя еще раз (в Премьер-Лиге). Это лига, которая мне очень нравится, и я чувствую, что мне не повезло из-за травмы. Я взял все позитивное от аренды в "Ливерпуле". Работа с Юргеном Клоппом и его штабом была позитивным опытом, и я хочу еще одну возможность", — сообщил Мело Daily Mail.