МЮ надеется купить Брантуэйта всего за 40 млн. фунтов
Новое руководство "Манчестер Юнайтед" во главе с сэром Джимом Рэтклиффом рассчитывает приобрести защитника "Эвертона" Джаррада Брантуэйта по сниженной до 40 миллионов фунтов цене.
Брантуэйт считается целью номер один "Юнайтед" по укреплению центра обороны, и в предыдущие недели и месяцы пресса сообщала, что "Эвертон" собирается потребовать за Джаррада рекордные для защитника 80 млн. фунтов.
Однако с тех пор стало ясно, что сделка по продаже "Эвертона" инвестиционному фонду 777 Partners за 500 млн. фунтов не состоится, что ставит мерсисайдский клуб в крайне затруднительное экономическое положение.
"Эвертон" находится в такой ситуации, что будет вынужден принять практически любое предложение, которое может получить по кому-либо из своих игроков.
Как утверждает The Sun, в "Юнайтед" рассчитывают, что 40 млн. фунтов им будет достаточно для приобретения Брантуэйта.
Помимо 21-летнего англичанина, покинуть "Эвертон" с большим "дисконтом" могут Джордан Пикфорд, Абдулай Дукуре, Амаду Онана и Дуайт Макнил.
29.05.2024 10:00
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