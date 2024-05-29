Клубы Премьер-Лиги интересуются Купером

Сразу несколько клубов Премьер-Лиги проявляют интерес к бывшему главному тренеру "Ноттингем Форест" Стиву Куперу.

Купер находится без работы с декабря, когда от его услуг отказался "Форест", с которым он поднялся из низов Чемпионшипа до Премьер-Лиги, а затем остался здесь.



По информации The Athletic, Купер готов снова тренировать, и к 44-летнему валлийцу существует высокий интерес.



Заполучить Купера хотел "Бернли", который провожает Венсана Компани в "Баварию", однако Стив отказался от переговоров с вылетевшим в Чемпионшип клубом и готов рассмотреть только предложения от представителей высшего дивизиона.



Среди клубов Премьер-Лиги, которые как раз ищут нового рулевого, значатся "Лестер" и "Брайтон". Первые находятся на пороге расставания с Энцо Мареской, а вторые уже попрощались с Роберто Де Дзерби.