Гравенберх доволен своим дебютным сезоном за "Ливерпуль"

Полузащитник "Ливерпуля" Райан Гравенберх заявил, что доволен своим дебютным сезоном за мерсисайдский клуб.

В заключительный день летнего трансферного окна "Ливерпуль" приобрел Гравенберха у "Баварии" за 40 миллионов фунтов. Райан решился покинуть Мюнхен после всего одного сезона из-за дефицита игровых минут.



В итоге Гравенберх сыграл 38 матчей за "Ливерпуль" с учетом всех соревнований, но только на 21 один из них он выходил в стартовом составе, включая лишь 12 появлений с первых минут в Премьер-Лиге.



Недавно в прессе появились слухи, что Гравенберх недоволен своей ситуацией в "Ливерпуле" и вновь помышляет о смене клуба, однако это не соответствует действительности. 22-летний голландец доволен, как идут его дела в "Ливерпуле", и теперь думает только о подготовке к Евро-2024.



"Я хотел играть больше минут, и я преуспел в этом. Поэтому я удовлетворен своим сезоном в "Ливерпуле".



"Я провел ряд хороших матчей, но были и похуже. Нет, я устал не так, как после сезона, когда ты сыграл все. Я сыграл не все".



"Может ли свежесть быть преимуществом? Ну, я готов, если вы спрашиваете меня. В любом случае давайте дождемся окончательной заявки", — сообщил Гравенберх Algemeen Dagblad.