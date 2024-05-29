Светская хроника за среду

Саудовские клубы хотят Каземиро. "Ливерпуль" проявил интерес к Дани Ольмо. Наставник "Лутона" получит новый контракт, несмотря на вылет из Премьер-Лиги. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.

Дортмундская "Боруссия" готова продать вингера Карима Адейеми, который вызывает интерес у ряда клубов Премьер-Лиги. (Sky Sport Germany)



Сразу несколько саудовских клубов, включая "Аль-Наср", "Аль-Ахли" и "Аль-Кадсия", хотят приобрести полузащитника "Манчестер Юнайтед" Каземиро. (Goal)



Нападающий "Юнайтед" Мейсон Гринвуд хочет вернуться в "Хетафе" на следующий сезон. (TEAMtalk)



"Ливерпуль" установил цену в 20 миллионов фунтов за защитника Сеппа Ван ден Берга, который этот сезон провел в "Майнце" на правах аренды. (Daily Mail)



"Ливерпуль" присоединился к "Сити", "Юнайтед" и "Баварии", проявив интерес к полузащитнику "РБ Лейпциг" Дани Ольмо. (Mundo Deportivo)



"Ньюкасл" ждет окончательного ответа от защитника "Фулхэма" Тосина Адарабиойо, которого пытается перехватить "Челси". (talkSPORT)



"Ньюкасл" сообщил своему полузащитнику Бруно Гимараэсу, что тот не будет продан летом. (TBR Football)



"Астон Вилла" и "Кристал Пэлас" заинтересованы в английском защитнике "Гента" Арчи Грее. (Daily Mirror)



"Тоттенхэм" готов продать Джеда Спенса и Брайана Хиля. (Football Insider)



Новичок Премьер-Лиги "Ипсвич" заинтересован в нападающем "Челси" Омари Хатчинсоне. (BBC)



"Саутгемптон" хочет вернуть нападающего "Вест Хэма" Данни Ингса. (talkSPORT)



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Нападающий Мейсон Гринвуд, принадлежащий "Юнайтед", был признан лучшим игроком "Хетафе" в сезоне 2023/24. (Daily Mail)



Вылетевший из Премьер-Лиги "Лутон" предложил новый долгосрочный контракт своему главному тренеру Робу Эдвардсу. (The Telegraph)



Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт не собирается вести переговоры с заинтересованными клубами до Евро-2024. (Sky Sports)



Крэйг Беллами и Фрэнк Лэмпард сражаются за возможность заменить Венсана Компани на посту главного тренера "Бернли". (Football Insider)



С целью сокращения персонала "Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф предложил сотрудникам клуба добровольно уйти в отставку в течение недели, а также запретил удаленную работу. (The Telegraph)