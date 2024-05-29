"Бавария" решила позвать Компани после рекомендации Гвардиолы

Член наблюдательного совета "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге заявил, что его клуб выбрал главного тренера "Бернли" Венсана Компани после рекомендации Хосепа Гвардиолы из "Манчестер Сити".

Затянувшиеся поиски замены для Томаса Тухеля привели "Баварию" к Компани, который оказался открыт к переезду Мюнхен после вылета "Бернли" из Премьер-Лиги.



"Бавария" уже согласовала с "Бернли" компенсацию за Компани в размере 9-11 миллионов фунтов и сейчас находится на пороге заключения трехлетнего контракта с бывшим защитником "Сити" и сборной Бельгии.



По словам Румменигге, решение о приглашении Компани принял спортивный директор "Баварии" Макс Эберль, который доверился чутью бывшего наставника мюнхенцев Гвардиолы, тренировавшего Венсана в "Сити".



"Наш спортивный директор решил назначить Компани. Это еще не официально — остается уладить заключительные детали".



"Это был Гвардиола, кто рекомендовал сделать данный выбор. Он оказал нам огромную услугу. Он обладал им (Компани) в качестве капитана в "Манчестер Сити" и следил за его работой в "Бернли".



"Пеп хорошо знает Венсана, и его мнение очень высоко ценится нами", — цитирует Румменигге Sky Sports.