Магуайр отказался от отпуска ради возвращения в форму к Евро-2024

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр отказался от отпуска со своей семьей, чтобы успеть набрать форму к Евро-2024.

31-летний Магуайр не выходит на футбольное поле более месяца — с ничьей 1:1 против "Бернли" 27 апреля. Отсутствие Харри связано с травмой мышечного характера.



Несмотря на травму, Магуайр был включен в расширенную заявку англичан на Евро-2024, и сейчас Харри делает все возможное, чтобы оправдать доверие главного тренера сборной Гарета Саутгейта.



И вместо того, чтобы ненадолго слетать с семьей в отпуск после сложного сезона, Магуайр досрочно прибыл на базу англичан "Сент-Джордж Парк", где будет проводить по три тренировки в день, сообщает Daily Mail.



Магуайр надеется, что это позволит ему набрать форму к стартовому для англичан матчу на турнире в Германии — против Сербии 16 июня. Правда, Харри сперва еще нужно попасть в окончательную заявку из 26 имен.