"Тоттенхэм" подтвердил продление аренды Вернера
"Тоттенхэм" официально подтвердил продление аренды нападающего Тимо Вернера до конца сезона 2024/25.
Вернер провел в "Тоттенхэме" вторую половину этого сезона на правах аренды из "РБ Лейпциг", забив два гола и отдав три результативные передачи в 14 матчах.
И хотя "Тоттенхэму" принадлежала опция выкупа Вернера за 15 миллионов фунтов, "шпоры" захотели получше присмотреться к Тимо, прежде чем принимать решение о постоянном трансфере.
Новое арендное соглашение, рассчитанное на весь следующий сезон, также закрепляет за " Тоттенхэмом" право выкупить 28-летнего игрока сборной Германии.
28.05.2024 23:00
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