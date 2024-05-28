"Тоттенхэм" подтвердил продление аренды Вернера

"Тоттенхэм" официально подтвердил продление аренды нападающего Тимо Вернера до конца сезона 2024/25.

Вернер провел в "Тоттенхэме" вторую половину этого сезона на правах аренды из "РБ Лейпциг", забив два гола и отдав три результативные передачи в 14 матчах.



И хотя "Тоттенхэму" принадлежала опция выкупа Вернера за 15 миллионов фунтов, "шпоры" захотели получше присмотреться к Тимо, прежде чем принимать решение о постоянном трансфере.



Новое арендное соглашение, рассчитанное на весь следующий сезон, также закрепляет за " Тоттенхэмом" право выкупить 28-летнего игрока сборной Германии.