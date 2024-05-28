Мареска в 24 часах от назначения в "Челси"

Энцо Мареска "Челси" согласовал с "Лестером" компенсацию за Энцо Мареску и надеется представить итальянского специалиста своим новым главным тренером в ближайшие 24 часа.

По информации The Telegraph, вернувшийся в Премьер-Лигу "Лестер" согласился отпустить Мареску и пятерых его помощников в "Челси" за 10 миллионов фунтов.

Прямо сейчас Мареска находится в Марбелье, но во вторник ему было не до отдыха — почти весь день Энцо провел за столом переговоров со спортивными директорами "Челси" Полом Уинстенли и Лоуренсом Стюартом.

Сейчас стороны вносят заключительные штрихи в контракт, который предстоит подписать Мареске. Речь идет о договоре сразу на пять лет.

Также стороны уже обсудили планы "Челси" на летнее трансферное окно. Мареска хочет укрепить состав "синих" с помощью голкипера, левого защитника и нападающего.

Одним из помощников, которых Мареска заберет с собой в "Челси", станет бывший голкипер "синих" Вилли Кабальеро.


Метки Лестер, Мареска, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.05.2024 22:00

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