Мареска в 24 часах от назначения в "Челси"

"Челси" согласовал с "Лестером" компенсацию за Энцо Мареску и надеется представить итальянского специалиста своим новым главным тренером в ближайшие 24 часа.

По информации The Telegraph, вернувшийся в Премьер-Лигу "Лестер" согласился отпустить Мареску и пятерых его помощников в "Челси" за 10 миллионов фунтов.



Прямо сейчас Мареска находится в Марбелье, но во вторник ему было не до отдыха — почти весь день Энцо провел за столом переговоров со спортивными директорами "Челси" Полом Уинстенли и Лоуренсом Стюартом.



Сейчас стороны вносят заключительные штрихи в контракт, который предстоит подписать Мареске. Речь идет о договоре сразу на пять лет.



Также стороны уже обсудили планы "Челси" на летнее трансферное окно. Мареска хочет укрепить состав "синих" с помощью голкипера, левого защитника и нападающего.



Одним из помощников, которых Мареска заберет с собой в "Челси", станет бывший голкипер "синих" Вилли Кабальеро.