"Челси" находится среди претендентов на Саммервилла

Крисенсио Саммервилл "Челси" находится среди клубов, заинтересованных в вингере "Лидса" Крисенсио Саммервилле.

Саммервилл стал лучшим бомбардиром "Лидса" в этом сезоне, забив 20 голов в рамках Чемпионшипа, однако этого оказалось недостаточно, чтобы "белые" вернулись в Премьер-Лигу.

Финишировав на третьем месте, "Лидс" потерпел поражение 0:1 от "Саутгемптона" в финале плей-офф Чемпионшипа, что резко снижает шансы команды Даниэля Фарке удержать свою звезду.

Саммервилл вызывает большой интерес у клубов высшего дивизиона, включая "Челси", чья трансферная политика как раз ориентирована на приглашение молодых талантов.

Ранее 22-летнего голландца также сватали в "Ливерпуль", однако пока не ясно, что думает новый главный тренер "красных" Арне Слот насчет своего соотечественника.

The Telegraph ожидает, что сумма около 30 миллионов фунтов заставит "Лидс" отпустить Саммервилла.


Метки Лидс, Саммервилл, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.05.2024 21:00

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