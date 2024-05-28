"Челси" находится среди претендентов на Саммервилла

"Челси" находится среди клубов, заинтересованных в вингере "Лидса" Крисенсио Саммервилле.

Саммервилл стал лучшим бомбардиром "Лидса" в этом сезоне, забив 20 голов в рамках Чемпионшипа, однако этого оказалось недостаточно, чтобы "белые" вернулись в Премьер-Лигу.



Финишировав на третьем месте, "Лидс" потерпел поражение 0:1 от "Саутгемптона" в финале плей-офф Чемпионшипа, что резко снижает шансы команды Даниэля Фарке удержать свою звезду.



Саммервилл вызывает большой интерес у клубов высшего дивизиона, включая "Челси", чья трансферная политика как раз ориентирована на приглашение молодых талантов.



Ранее 22-летнего голландца также сватали в "Ливерпуль", однако пока не ясно, что думает новый главный тренер "красных" Арне Слот насчет своего соотечественника.



The Telegraph ожидает, что сумма около 30 миллионов фунтов заставит "Лидс" отпустить Саммервилла.