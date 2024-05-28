"Тоттенхэм" обсуждает продление аренды Вернера

"Тоттенхэм" ведет переговоры с "РБ Лейпциг" о продлении аренды нападающего Тимо Вернера на сезон 2024/25.

Вернер присоединился к "Тоттенхэму" в январе, с тех пор забив два гола и отдав три результативные передачи в 14 матчах с учетом всех соревнований.



Вернер оставил больше позитивное впечатление, чем нет, однако его сезон оказался оборван травмой, поэтому "шпоры" не стали спешить с выкупом Тимо.



Соглашение двух клубов по Вернеру предусматривает опцию выкупа за 15 миллионов фунтов, но вместо этого "Тоттенхэм" хочет снова получить 28-летнего немца во временное пользование, сообщает Evening Standard.