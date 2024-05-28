"Вест Хэм" согласовал покупку Фабрисио Бруно
Первым приобретением "Вест Хэма" при новом главном тренере Хулене Лопетеги обещает стать центральный защитник "Фламенго" Фабрисио Бруно.
По информации The Guardian, "Вест Хэм" уже согласовал трансфер 28-летнего Бруно за 15 миллионов фунтов, включая 2.5 млн. фунтов в виде бонусов.
Бруно поможет "Вест Хэму" укрепить одну из своих самых проблемных зон, где Курт Зума склонен к травмам, Найеф Агерд хочет уйти из клуба, Анджело Огбонна приближается к концу своего контракта, а Константинос Мавропанос просто выглядит неубедительно.
Ранее в этом году Бруно дебютировал за сборную Бразилии, приняв участие в товарищеском матче против англичан на "Уэмбли", но в заявку на Кубок Америки не попал.
"Вест Хэм" может купить еще одного центрального защитника этим летом, помимо Бруно. На радаре у "молотобойцев" также находятся Макс Килмен из "Вулверхэмптона" и Джейкоб Гривз из "Халла".
28.05.2024 19:00
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