"Боруссия" заинтересована в Гринвуде

Дортмундская "Боруссия" заинтересована в приобретении нападающего Мейсона Гринвуда, принадлежащего "Манчестер Юнайтед".

Этот сезон Гринвуд провел в аренде в "Хетафе", забив 10 голов и отдав шесть результативных передач в 36 матчах с учетом всех соревнований.



Гринвуда сватают в различные европейские клубы, а также связывают с возвращением в "Юнайтед", однако приоритетом для "красных дьяволов" остается продажа Мейсона.



Как сообщает Daily Mail, в услугах Гринвуда заинтересована "Боруссия", которая примет окончательное решение по 22-летнему англичанину после финала Лиги Чемпионов против "Реала" в ближайшую субботу.



"Боруссии" также предстоит определиться со своими планами насчет вингера Джейдона Санчо, который вторую половину этого сезона проводит в Дортмунде на правах аренды из "Юнайтед".



Постоянный трансфер Санчо выглядит чрезвычайно дорогим, поэтому "Боруссия" может предпочесть Гринвуда вместо Джейдона.