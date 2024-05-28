Мерфи считает, что МЮ все равно должен уволить Тен Хага

Бывший полузащитник сборной Англии Данни Мерфи считает, что "Манчестер Юнайтед" обязан уволить своего главного тренера Эрика Тен Хага, несмотря на завоевание Кубка Англии.

В минувшую субботу "Юнайтед" отпраздновал победу 1:2 над "Манчестер Сити" в финале Кубка Англии, однако Мерфи не думает, что эта победа спасет Тен Хага. По мнению Данни, "красные дьяволы" слишком слабо провели этот сезон, и Эрик должен понести ответственность.



"Я доволен, что он выиграл свой второй трофей, потому что ему пришлось пережить чертовски многое на "Олд Траффорд". В то же время подвергаться критике — это нормально для тренера такого большого клуба".



"Однако одна эта победа не изменит общее впечатление. Реальность такова, что он показал недостаточно с точки зрения мотивационных техник или тактики на протяжении длительного периода времени. Он проваливался раз за разом, и я не думаю, что этого финала будет достаточно, чтобы спасти его, потому что владельцы "Юнайтед" не могут принимать решение, опираясь на один матч".



"Юнайтед" чересчур много раз был ужасен в этом сезоне. Фанаты конкурирующих клубов будут рады, если Тен Хаг останется, потому что они не видят в нем фигуры, которая подстегивает команду. Клубы критикуют за смену тренеров, не имея готовой замены, но также критикуют, когда они ищут замену при действующем тренере".



"Моя точка зрения такова, что после такого сезона "Юнайтед" был обязан посмотреть на доступные варианты. Не думаю, что руководство будет чувствовать себя виноватым, если Тен Хаг расстроится из-за этого. Ему будет положена хорошая компенсация в случае ухода, и его работе бы ничто не угрожало, если бы команда выступала хорошо".



"Юнайтед" должен быть конкурентоспособен в больших соревнованиях. В этом году они ничуть не были близки к этому, и ответственность за это лежит на тренере. Я буду удивлен, если они его не поменяют, несмотря на завоевание Кубка Англии", — пишет Мерфи в своей колонке в Daily Mail.