"Челси" резко понизил цену за Бройю
"Челси" резко понизил цену за своего нападающего Армандо Бройю с 50 до 30 миллионов фунтов.
Интерес к Бройе существовал еще в январе, когда заполучить Армандо хотели "Вест Хэм" и "Вулверхэмптон".
Тогда "Челси" озвучил заинтересованным клубам цену в 50 млн. фунтов и в итоге отправил Армандо за практикой в "Фулхэм" на правах аренды.
Переход в "Фулхэм" себя совершенно не оправдал. Бройя столкнулся с собственными проблемами со здоровьем и конкуренцией со стороны набравшего форму Родриго Муниса, не забив ни одного гола за "дачников" при восьми выходах на замену в Премьер-Лиге.
Теперь Бройя возвращается в "Челси", и в надежде продать Армандо до 30 июня для улучшения ситуация с финансовым фейр-плей, "синие" готовы отпустить Армандо всего за 30 млн. фунтов, сообщает Daily Express.
28.05.2024 16:00
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Последние комментарии:
Это же дерево. 250 руб. за метр. Не больше.
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Кто ита?
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Он и 30 млн не стоит. Вообще же ничего не показал.
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