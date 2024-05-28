"Челси" резко понизил цену за Бройю

"Челси" резко понизил цену за своего нападающего Армандо Бройю с 50 до 30 миллионов фунтов.

Интерес к Бройе существовал еще в январе, когда заполучить Армандо хотели "Вест Хэм" и "Вулверхэмптон".



Тогда "Челси" озвучил заинтересованным клубам цену в 50 млн. фунтов и в итоге отправил Армандо за практикой в "Фулхэм" на правах аренды.



Переход в "Фулхэм" себя совершенно не оправдал. Бройя столкнулся с собственными проблемами со здоровьем и конкуренцией со стороны набравшего форму Родриго Муниса, не забив ни одного гола за "дачников" при восьми выходах на замену в Премьер-Лиге.



Теперь Бройя возвращается в "Челси", и в надежде продать Армандо до 30 июня для улучшения ситуация с финансовым фейр-плей, "синие" готовы отпустить Армандо всего за 30 млн. фунтов, сообщает Daily Express.