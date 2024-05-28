"Эвертон" заинтересован в Калвине Филлипсе

"Эвертон" заинтересован в приглашении полузащитника "Манчестер Сити" Калвина Филлипса.

Проведя первую половину этого сезона на скамейке запасных "Сити", на вторую половину Филлипс отправился в аренду в "Вест Хэм".



28-летний полузащитник с треском провалился у "молотобойцев" и не попал в расширенную заявку сборной Англии на Евро-2024.



Ранее ожидалось, что этим летом Филлипс может вернуться в родной "Лидс", однако клубу с "Элланд Роуд" не удалось выйти в Премьер-Лигу, потерпев поражение 0:1 от "Саутгемптона" в финале плей-офф Чемпионшипа.



Sky Sports ожидает, что Филлипс вновь будет доступен для аренды, и этой возможностью готов воспользоваться "Эвертон". Калвин может заменить у "ирисок" Амаду Онана, к которому существует интерес больших клубов.



Добавим, после своего перехода из "Лидса" за 45 миллионов фунтов в июле 2022 Филлипс сыграл лишь 31 матч за "Сити".