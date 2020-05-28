Тен Хаг хочет, чтобы МЮ поспешил с решением насчет его будущего

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг хочет, чтобы "красные дьяволы" поспешили с решением насчет их дальнейшего сотрудничества.

В данный момент руководство "Юнайтед" проводит тщательный анализ сезона 2023/24, после чего будет решено, останется Тен Хаг или уйдет. Параллельно "дьяволы" контактируют с другими тренерами, чтобы быть готовыми на случай увольнения Эрика.



Боссы "Юнайтед" вынуждены учитывать и финансовый фактор. Дело в том, что "дьяволы" заняли только восьмое место в Премьер-Лиге, но благодаря завоеванию Кубка Англии все же квалифицировались в Лигу Европы, а это автоматически увеличивает компенсацию, которая была бы положена Тен Хагу при увольнении.



The Times также утверждает, что Тен Хаг получил несколько запросов от других клубов. Эрик не хочет терять время даром, если "Юнайтед" откажется от его услуг. Вердикт нужен голландскому специалисту как можно скорее, чтобы он мог планировать свое будущее.