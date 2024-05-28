Каземиро отказался сыграть в финале Кубка Англии

Каземиро Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Каземиро сказал своему главному тренеру Эрику Тен Хагу, что не хочет играть в финале Кубка Англии против "Манчестер Сити".

Каземиро выходил в стартовом составе на все 10 матчей "Юнайтед" перед финалом на "Уэмбли" в минувшую субботу, в том числе на семь — в качестве центрального защитника.

Общаясь с прессой перед финалом, Тен Хаг заявил, что Каземиро не готов на 100 процентов из-за мышечного напряжения и потому лишь назван среди запасных.

Однако в последний момент Тен Хагу пришлось полностью вычеркнуть Каземиро из заявки, добавив в запас Вилли Камбвала вместо 32-летнего бразильца.

По информации Daily Mirror, это произошло после того, как Каземиро сказал Тен Хагу, что вообще не хочет выходить на футбольное поле.

В целом Каземиро неважно провел сезон 2023/24, в результате не попав в заявку сборной Бразилии на Кубок Америки, и сразу после окончания кампании экс-игрок "Реала" улетел с семьей в отпуск.

По возвращении Каземиро нужно будет определиться со своим будущим, потому что "Юнайтед" открыт к продаже ветерана, к которому существует интерес из Саудовской Аравии.


Метки Каземиро, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 28.05.2024 13:00

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  1. liverbro 28.05.2024 13:36 # liverbro
    Daily Mirror ещё те пздболы

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  2. quavo 28.05.2024 13:30 # quavo
    уверен что пиздеж

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  3. alexomck 28.05.2024 13:19 # alexomck
    Профессионал

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