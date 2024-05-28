Шоу усомнился в том, что будет готов к Евро-2024

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу усомнился в том, что будет готов выступить за сборную Англии на Евро-2024.

Большую часть этого сезона 28-летний Шоу провел в лазарете, сыграв лишь 12 матчей за "Юнайтед" в рамках Премьер-Лиги.



Последний раз Шоу выходил на футбольное поле еще против "Лутона" 18 февраля, в том числе пропустив и победу 1:2 над "Манчестер Сити" в финале Кубка Англии в минувший уикенд.



И хотя Шоу был включен в расширенную заявку английской сборной на Евро-2024, Люк чувствует, что пока он не готов снова играть в футбол.



"Рад за парней, которые подняли трофей на выходных и завершили этот сезон на позитивной ноте. Как бы сильно я ни хотел именно такого результата, мне было сложно наблюдать за этим с трибун. Это определенно самый разочаровывающий сезон для меня".



"У меня случался рецидив за рецидивом. Я так упорно трудился над возвращением в форму, но мне просто не везет. Я так упорно старался вернуться до конца сезона и до финала, но этому не суждено было случиться".



"Нет ничего, чего бы я хотел сильнее, чем играть и побеждать с "Манчестер Юнайтед". Обычно я не реагирую на подобные вещи в социальных сетях, но многие люди ставили под сомнение мою преданность этому клубу и спрашивали, почему я доступен для сборной Англии, но не для "Юнайтед".



"Реальность такова, что прямо сейчас я не готов на 100% ни для тех, ни для других, но я делаю все возможное и неустанно тружусь. Я в этом клубе уже 10 лет, пережив взлеты и падения, и меня расстраивает, когда кто-нибудь сомневается в моей преданности".



"Прямо сейчас я прежде всего сосредоточен на возвращении в форму, и что бы ни случилось летом, я буду к этому готов", — пишет Шоу в инстаграме.