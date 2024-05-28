Уинкс считает, что Мареска значительно лучше Почеттино, Моуриньо и Конте

Полузащитник "Лестера" Харри Уинкс заявил, что его главный тренер Энцо Мареска значительно превосходит Маурисио Почеттино, Жозе Моуриньо и Антонио Конте.

В своем дебютном сезоне на тренерском мостике "Лестера" Мареска завоевал титул Чемпионшипа. При этом Энцо поставил "лисам" энергичный позиционный футбол, который многим напоминает футбол Хосепа Гвардиолы, которому он ассистировал в "Манчестер Сити" в прошлой кампании.



В своем бывшем клубе "Тоттенхэме" Уинксу довелось поработать с некоторыми из лучших тренеров мира вроде Почеттино, Моуриньо и Конте, однако Харри, присоединившийся к "Лестеру" прошлым летом, считает, что находящийся на пороге назначения в "Челси" Мареска превосходит их всех.



"Он — лучший тренер, с которым я работал, и с большим перевесом. Он невероятен. Каждый вам скажет, что он достигнет самой вершины в тренерской профессии. У него есть все".



"Он отлично работает с людьми. Он невероятен тактически — это выражается в решениях, которые он нам подсказывает перед матчем, и в том, как он видит игру. Я никогда не сталкивался с подобным прежде в футболе".



"Поэтому да, он открыл мои глаза на многое в футболе. Его игровой стиль слегка похож на стиль Пепа Гвардиолы, с которым, как я знаю, он работал некоторое время".



"Поэтому я обожаю играть за него, это идеально мне подходит. Именно в такой футбол я хочу играть и верить, Думаю, с момента его прихода я научился столь многому, и я хочу продолжать делать это", — цитирует Уинкса Daily Mirror.