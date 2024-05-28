"Брайтон" задумывается о возвращении Поттера

"Брайтон" задумывается о возвращении своего бывшего главного тренера Грэма Поттера.

"Брайтон" находится в поисках нового рулевого с тех пор, как перед заключительным туром Премьер-Лиги анонсировал расставание с Роберто Де Дзерби, который не сошелся с руководством клуба во взглядах на трансферную политику.



Изначально целью номер один "Брайтона" был Киран Маккенна, однако тот собирается отвергнуть интерес "чаек", как и "Челси" с "Манчестер Юнайтед", чтобы заключить новый контракт с "Ипсвичем".



По информации Sky Sports, теперь "Брайтон" обдумывает возвращение Поттера, который возглавил "чаек" в мае 2019 и с тех пор финишировал с ними на 15-м, 16-м и девятом местах в Премьер-Лиге.



В октябре 2022 "Челси" заплатил рекордную тренерскую компенсацию, переманив Поттера, но уже в апреле 2023 Грэм был уволен "синими" и с тех пор остается без работы.



Поттера называют одним из возможных сменщиков Эрика Тен Хага в "Манчестер Юнайтед", а ранее этой весной 47-летний англичанин не смог договориться с "Аяксом".