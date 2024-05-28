Рэтклифф договаривается с УЕФА, чтобы МЮ не исключили из Лиги Европы

Совладельцы "Манчестер Юнайтед" из компании Ineos выразили уверенность, что "красные дьяволы" будут допущены до выступления в Лиге Европы в следующем сезоне.

В декабре Ineos сэра Джима Рэтклиффа заплатила свыше 1 миллиарда фунтов за 27.7% акций "Юнайтед", взяв на себя обязательство инвестировать еще 238 млн. фунтов, этим приблизив свою долю к 30%.



Ineos также владеет французской "Ниццей", и именно в этом заключается проблема для "Юнайтед".



Дело в том, что благодаря победе 1:2 над "Манчестер Сити" в финале Кубка Англии в минувшую субботу "Юнайтед" получил путевку в Лигу Европы. Туда же квалифицировалась и "Ницца", финишировав пятой в Лиге 1.



Обновленные правила УЕФА допускают участие клубов с общими владельцами только в различных европейских соревнованиях. В связи с этим появились опасения, что "Юнайтед" может быть понижен до Лиги Конференций, потому что в своем внутреннем чемпионате "красные дьяволы" заняли место ниже (восьмое), чем "Ницца" в своем.



Однако в Ineos уверены, что смогут уладить этот вопрос с УЕФА. По всей видимости Рэтклифф будет ссылаться на то, что является миноритарным акционером "Юнайтед" с долей в 30% и не может считаться полноправным хозяином клуба.



"Мы осведомлены о положении двух клубов, и мы находимся в прямом контакте с УЕФА. Мы убеждены, что у нас есть решение на следующий сезон в Европе", — гласит заявление Ineos.