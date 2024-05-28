Ван Дейк обсудил свою контрактную ситуацию со Слотом

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк подтвердил, что уже обсудил свою контрактную ситуацию с Арне Слотом, который готовится вступить в должность главного тренера "красных".

Ранее в этом сезоне, когда Юрген Клопп только анонсировал свой уход из "Ливерпуля", Ван Дейк поставил под сомнение свое будущее в клубе.



Этот вопрос является одним из приоритетных для Слота, который приходит на место Клоппа, особенно с учетом того, что действующий контракт Виргила истекает через год.



Слот уже побеседовал с Ван Дейком и, по крайней мере, получил гарантии того, что 32-летний защитник останется в "Ливерпуле" на сезон 2024/25.



"Впечатление от переговоров со Слотом? Хорошее впечатление. Мы обсудили все, поговорив о составе команды, о моей персональной ситуации. Я являюсь капитаном и останусь им, и у меня все еще есть один год по своему контракту", — сообщил Ван Дейк NOS.