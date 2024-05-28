Светская хроника за вторник

Маркус Рэшфорд провел секретную встречу с Микелем Артетой. "Ливерпуль" и "Челси" претендуют на Крисенсио Саммервилла. Совладелец "Кристал Пэлас" близок к покупке "Эвертона". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.

"Манчестер Юнайтед" ожидает, что полузащитник Каземиро уедет выступать в Саудовскую Аравию этим летом. (Football Insider)



"Юнайтед" готов предложить 60 миллионов фунтов за защитника "Эвертона" Джаррада Брантуэйта, но "ириски" хотят на треть больше. (Daily Star)



Нападающий "Юнайтед" Маркус Рэшфорд провел секретную встречу с главным тренером "Арсенала" Микелем Артетой. (AFCAMDEN)



ПСЖ готов поспорить с "Манчестер Сити" и "Арсеналом" за полузащитника "Ньюкасла" Бруно Гимараэса, доступного за 100 млн. фунтов. (Goal)



ПСЖ отчаялся переманить полузащитника "Сити" Бернарду Силву. (Le Parisien)



"Ливерпуль" находится под впечатлением от полузащитника "Аталанты" Эдерсона. (Tuttosport)



Ожидая ухода Кувина Келлехера, "Ливерпуль" хочет приобрести голкипера "Бернли" Джеймса Траффорда. (Football Insider)



"Ливерпуль" не интересуется вингером "Ньюкасла" Энтони Гордоном, но следит за Крисенсио Саммервиллом из "Лидса". (90min)



Саммервилл также интересен "Челси". (Daily Mirror)



"Челси" сделал предложение защитнику Тосину Адарабиойо, чей контракт с "Фулхэмом" истекает в конце июня. (Sky Sports)



Находящийся на пороге назначения главным тренером "Наполи" Антонио Конте хочет купить у "Челси" нападающего Ромелу Лукаку. (Corriere della Sera)



Полузащитник ПСЖ Хави Симонс хочет перейти в "Барселону", несмотря на интерес "Челси", "Юнайтед", "Ньюкасла", "РБ Лейпциг" и "Баварии". (Mundo Deportivo)



"Вест Хэм" достиг устной договоренности о покупке центрального защитника "Фламенго" Фабрисио Бруно за 11.5 млн. фунтов. (Fabrizio Romano)



"Астон Вилла" не собирается возвращать защитника "Барселоны" Клемана Лангле после сезона аренды. (Mundo Deportivo)



Другое



"Юнайтед" размышляет над тем, чтобы оставить своего главного тренера Эрика Тен Хага. (Manchester Evening News)



"Челси" предложит главному тренеру "Лестера" Энцо Мареске контракт минимум на пять лет. (The Athletic)



Мареска уже согласовал с "Челси" условия контракта и уведомил "Лестер" о своем желании перейти в лондонский клуб. (Fabrizio Romano)



Бывший полузащитник "Челси" Эден Азар хочет, чтобы новым наставником "синих" стал Сеск Фабрегас. (talkSPORT)



Заменить Мареску в "Лестере" может Карлос Корберан из "Вест Бромвича". (talkSPORT)



Совладелец "Кристал Пэлас" Джон Текстор стал фаворитом на покупку "Эвертона" у Фархада Мошири, чья сделка с 777 Partners едва ли будет заключена. (Sky Sports)



Нападающий "Юнайтед" Маркус Рэшфорд объявил, что отвлечется от социальных сетей на несколько недель. (The Sun)