"Ньюкасл" охладел к Рамсдейлу и нацелился на Траффорда

"Ньюкасл" охладел к голкиперу "Арсенала" Аарону Рамсдейлу и теперь нацелился на Джеймса Траффорда из "Бернли".

Укрепление последнего рубежа является одной из приоритетных задач "Ньюкасла" на летнее трансферное окно. Первый номер "сорок" Ник Поуп пропустил 23 матча в этом сезоне Премьер-Лиги из-за травмы.



На "Сент-Джеймс Парк" считают, что 32-летний Поуп по-прежнему хорош для роли первого номера, но одновременно хотят обзавестись голкипером, который реально навяжет конкуренцию Нику.



Изначально "Ньюкасл" хотел Рамсдейла, который большую часть этого сезона провел за спиной у Давида Райи, однако "Арсенал" хочет за Аарона минимум 30 миллионов фунтов.



Как сообщает Daily Mail, теперь "сороки" надеются приобрести 21-летнего Траффорда, который после вылета "Бернли" из Премьер-Лиги может быть доступен примерно за 20 млн. фунтов.



Добавим, интерес к Траффорду, который был куплен "Бернли" у "Манчестер Сити" за 15 млн. фунтов прошлым летом, также приписывают "Челси".