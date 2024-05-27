Антони Мартиаль подтвердил свой уход из МЮ
Нападающий Антони Мартиаль подтвердил свой уход из "Манчестер Юнайтед" после того, как клуб решил не продлевать его истекающий контракт.
Мартиаль был одним из главных старожилов команды Эрика Тен Хага — Антони присоединился к "Юнайтед" еще в 2015 году из "Монако" по сделке стоимостью 36 миллионов фунтов плюс свыше 21 млн. фунтов в виде бонусов.
В течение девяти сезонов на "Олд Траффорд" Мартиаль сыграл 317 матчей, забив 90 голов и отдав 47 результативных передач. Вместе с "красными дьяволами" Антони выиграл Кубок Англии, два Кубка Лиги, Лигу Европы и Суперкубок Англии.
28-летний француз показал себя чрезвычайно талантливым игроком, но в то же время нестабильным и склонным к травмам, что и помешало ему закрепиться в стартовом составе "Юнайтед".
"С момента своего перехода в 2015 году я испытывал безмерную гордость, надевая эту форму и играя перед вами, лучшими болельщиками в мире! Ваша поддержка была непоколебимой, в хорошие времена и сложные. Ваша страсть и преданность были постоянным источником мотивации для меня".
"Манчестер Юнайтед" всегда будет в моем сердце. Этот клуб оставил отпечаток на моей карьере и предоставил невероятную возможность играть перед вами. Я ухожу ради новых испытаний, но я всегда буду "красным дьяволом" и буду продолжать страстно следить за результатами клуба", — гласит заявление нападающего, который в этом сезоне сыграл 19 матчей за "Юнайтед" во всех соревнованиях и забил только один гол в Премьер-Лиге.
27.05.2024 23:00
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Легенда МЮ
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Лентяй, бездарь, кусок травмированного гавна
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9 лет пытался вытащить пригородную помойку на своем таланте, но так и не смог.
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Главный лентяй команды годами отбывавший номер на жирном контракте. Яркий пример того, что без трудолюбия талант ничто. Даже несмотря на не худшую статистику, на поле очень часто ходил пешеходом. Скучать не будем. Спасибо, что облегчил зарплатную ведомость.
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