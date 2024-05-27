Амрабат не исключает, что еще останется в МЮ

Полузащитник Софьян Амрабат не исключает, что еще останется в "Манчестер Юнайтед".

Сезон 2023/24 Амрабат провел за "Юнайтед" на правах аренды из "Фиорентины". Софьян отметился только 10 появлениями в стартовом составе "красных дьяволов" в рамках Премьер-Лиги.



Однако в заключительной стадии сезона Амрабат резко прибавил и помог "Юнайтед" завоевать Кубок Англии. Это дает 27-летнему игроку сборной Марокко надежду, что "дьяволы" воспользуются своей опцией и выкупят его у "Фиорентины".



"Нет, я еще не знаю, что буду делать в следующем году. Нам предстоит поговорить".



"Остаться — это определенно вариант. Слушайте, это был очень сложный сезон. "Манчестер Юнайтед" должен выступать гораздо лучше, и я лично — тоже", — сообщил Амрабат Ziggo Sport.