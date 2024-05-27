Маккенна решил остаться в "Ипсвиче" и заключить новый контракт

Главный тренер "Ипсвича" передумал уходить из своего клуба и теперь собирается подписать новый контракт с "трактористами".

На протяжении последней недели Маккенну настойчиво сватали в "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Брайтон". Сообщалось, что Киран открыт к уходу на повышение и уже контактирует со всеми тремя клубами.



Некоторое время Маккенна считался фаворитом на замену Маурисио Почеттино, покинувшему "Челси", но пресса утверждала, что приоритетом Кирана является "Юнайтед", где он провел пять лет, тренируя команду U-18 и ассистируя Жозе Моуриньо и Оле Гуннару Сульшеру.



Однако The Athletic утверждает, что 38-летний североирландец собирается положить конец спекуляциям насчет своего будущего, заключив новую сделку с "Ипсвичем", который он возглавляет с 2021 года.



Макккенна впечатляющим образом трудится в "Ипсвиче", который два раза подряд повысился в классе и в следующем сезоне впервые с 2002 года выступит в Премьер-Лиге.



Добавим, Маккенна был признан лучшим тренером Чемпионшипа в сезоне 2023/24, а также Тренером Года по версии Ассоциации тренеров (LMA).