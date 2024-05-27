Эмери заключил с "Виллой" новый контракт до 2029 года
"Астон Вилла" объявила, что главный тренер Унаи Эмери заключил новый пятилетний контракт, связав свое будущее с клубом до 2029 года.
Когда Эмери только заступал на место уволенного Стивена Джеррарда в октябре 2022, "Вилла" находилась на 17-м месте в Премьер-Лиге. Тот сезон подопечные Унаи завершили на седьмом месте.
В этом сезоне "Вилла" продолжила двигаться по восходящей траектории и в итоге финишировала на четвертой позиции в Премьер-Лиге, квалифицировавшись в Лигу Чемпионов.
Таким образом, европейский футбол вернется на "Вилла Парк" после 13 лет перерыва, и бирмингемский клуб решил наградить Эмери за это достижение.
Новый контракт экс-наставника "Арсенала" с "Виллой" рассчитан сразу на пять лет, что является внушительным сроком по меркам Премьер-Лиги.
"Мы создаем нечто особенное здесь в "Астон Вилле", и Унаи находится в основе этого. Мы довольны, что он заключил новую сделку с клубом до 2029 года".
"Мы выступаем в наш исторический, юбилейный 150-й, год для клуба, и с Унаи во главе у нас большие ожидания насчет будущего", — сообщил президент и совладелец "Виллы" Нассеф Савирис.
27.05.2024 19:00
Просмотров: 149
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
После этого подписания и так вилла больше там не будет где сейчас закончила!
(ответить)
Принял команду от Джеррарда на 17-ом месте и закончил на 7-ом. А на следующий сезон занял 4-ое место и попал в ЛЧ. А ведь есть уникумы, которые мечтали увидеть Джеррарда в Ливерпуле после Клоппа.
(ответить)
Арсосалик ещё 5 лет без титула.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий