Лаллана договаривается о возвращении в "Саутгемптон"

Полузащитник Адам Лаллана, покидающий "Брайтон", ведет переговоры о своем возвращении в "Саутгемптон".

Ранее в мае "Брайтон" объявил, что истекающий в конце июня контракт Лалланы продлен не будет. Адам уходит от "чаек" после четырех сезонов, в течение которых он сыграл 104 матча во всех соревнованиях.



Как сообщает talkSPORT, с высокой вероятностью 36-летний англичанин вернется в родной "Саутгемптон", продуктом знаменитой академии которого он является.



Лаллана сыграл 265 матчей за "Саутгемптон" в течение восьми лет, прежде чем в 2014 году был продан в "Ливерпуль" за 25 миллионов фунтов.



Интерес "Саутгемптона" к Лаллане связан с тем, что накануне команда Расселла Мартина одержала победу 0:1 над "Лидсом" в финале плей-офф Чемпионшипа и теперь ищет усиление под Премьер-Лигу. Кстати, Адам присутствовал на "Уэмбли" в воскресенье.