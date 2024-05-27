Лаллана договаривается о возвращении в "Саутгемптон"

Адам Лаллана Полузащитник Адам Лаллана, покидающий "Брайтон", ведет переговоры о своем возвращении в "Саутгемптон".

Ранее в мае "Брайтон" объявил, что истекающий в конце июня контракт Лалланы продлен не будет. Адам уходит от "чаек" после четырех сезонов, в течение которых он сыграл 104 матча во всех соревнованиях.

Как сообщает talkSPORT, с высокой вероятностью 36-летний англичанин вернется в родной "Саутгемптон", продуктом знаменитой академии которого он является.

Лаллана сыграл 265 матчей за "Саутгемптон" в течение восьми лет, прежде чем в 2014 году был продан в "Ливерпуль" за 25 миллионов фунтов.

Интерес "Саутгемптона" к Лаллане связан с тем, что накануне команда Расселла Мартина одержала победу 0:1 над "Лидсом" в финале плей-офф Чемпионшипа и теперь ищет усиление под Премьер-Лигу. Кстати, Адам присутствовал на "Уэмбли" в воскресенье.


Метки Брайтон, Лаллана, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 27.05.2024 18:00

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Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 27.05.2024 18:31 # chelsiukpro
    Лучше договариваися в Лузерпуль!

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  2. andrey-afanasiev 27.05.2024 18:16 # andrey-afanasiev
    Мог бы вернуться на родной Энфилд.

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