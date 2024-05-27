МЮ изучает возможность приглашения Де Дзерби

"Манчестер Юнайтед" изучает возможность приглашения бывшего главного тренера "Брайтона" Роберто Де Дзерби.

Несмотря на то, что этот сезон, особенно его вторую половину, "Брайтон" провел неважно, в пошлой кампании "чайки" под руководством Де Дзерби были действительно хороши, впервые в своей истории квалифицировавшись в еврокубки.



При этом "Брайтон" демонстрировал яркий атакующий футбол, базирующийся на контроле мяча, поэтому совладелец "Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф находится под впечатлением от 44-летнего итальянца.



По информации The Guardian, "Юнайтед" уже установил контакт с Де Дзерби насчет прихода Роберто на место Эрика Тен Хага, который с высокой вероятностью будет уволен, несмотря на завоевание Кубка Англии.



Шорт-лист "Юнайтед" также содержит Томаса Тухеля, Кирана Маккенну, Маурисио Почеттино и Томаса Франка.



В данный момент "Юнайтед" приступает к анализу этого сезона, после чего будет принято решение по Тен Хагу.