МЮ изучает возможность приглашения Де Дзерби
"Манчестер Юнайтед" изучает возможность приглашения бывшего главного тренера "Брайтона" Роберто Де Дзерби.
Несмотря на то, что этот сезон, особенно его вторую половину, "Брайтон" провел неважно, в пошлой кампании "чайки" под руководством Де Дзерби были действительно хороши, впервые в своей истории квалифицировавшись в еврокубки.
При этом "Брайтон" демонстрировал яркий атакующий футбол, базирующийся на контроле мяча, поэтому совладелец "Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф находится под впечатлением от 44-летнего итальянца.
По информации The Guardian, "Юнайтед" уже установил контакт с Де Дзерби насчет прихода Роберто на место Эрика Тен Хага, который с высокой вероятностью будет уволен, несмотря на завоевание Кубка Англии.
Шорт-лист "Юнайтед" также содержит Томаса Тухеля, Кирана Маккенну, Маурисио Почеттино и Томаса Франка.
В данный момент "Юнайтед" приступает к анализу этого сезона, после чего будет принято решение по Тен Хагу.
27.05.2024 17:00
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зачем, а главное нахуя?
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