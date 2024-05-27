"Челси" попросил разрешения у "Лестера" начать переговоры с Мареской
"Челси" приблизился к назначению Энцо Марески своим новым главным тренером, попросив разрешения у "Лестера" начать переговоры со специалистом.
В данный момент именно Мареска является фаворитом на замену Маурисио Почеттино, который покинул "Челси" по обоюдному согласию сторон в прошлый вторник.
По информации The Guardian, Киран Маккенна из "Ипсвича" сам отказался от переговоров с "Челси", тогда как интерес "синих" к Роберто Де Дзерби не выглядит серьезным.
"Челси" также разговаривал с Томасом Франком из "Брентфорда", однако боссы "Челси" отдают предпочтение Мареске, который в этом сезоне выиграл с "Лестером" Чемпионшип, демонстрируя мощный позиционный футбол.
Контракт Марески с "Лестером" предусматривает внушительные отступные, которые выросли после выхода "лис" в Премьер-Лигу. Речь идет о сумме около 10 миллионов фунтов.
Однако гарантий, что Мареска согласится на работу в "Челси", нет. 44-летний итальянец счастлив в "Лестере" и вполне может остаться.
27.05.2024 16:00
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гпенсы лохи)
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Столичные куколды.
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Нвчнём с того, что Мареска 99% согласится в Челси, если начнутся переговоры. Все ученики Гвардиолы метят в ТОП_клубы. На фоне КОмпани в Баварии и 0ртеты в 0рси0, он точно захочет в ТОП-клуб.
Ему незачем ещё сезон сидеть в Лестере. В отличии от остальных, он уже работал тренером в клубе из ТОП-5 лег, в Парме, вроде, после пошёл саппортить Гвардиоле.
Франк – зелёный, он 100% не для клуба, который играет на нескольких фронтах в сезоне. Посыпется 100%.
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