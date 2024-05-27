"Челси" попросил разрешения у "Лестера" начать переговоры с Мареской

"Челси" приблизился к назначению Энцо Марески своим новым главным тренером, попросив разрешения у "Лестера" начать переговоры со специалистом.

В данный момент именно Мареска является фаворитом на замену Маурисио Почеттино, который покинул "Челси" по обоюдному согласию сторон в прошлый вторник.



По информации The Guardian, Киран Маккенна из "Ипсвича" сам отказался от переговоров с "Челси", тогда как интерес "синих" к Роберто Де Дзерби не выглядит серьезным.



"Челси" также разговаривал с Томасом Франком из "Брентфорда", однако боссы "Челси" отдают предпочтение Мареске, который в этом сезоне выиграл с "Лестером" Чемпионшип, демонстрируя мощный позиционный футбол.



Контракт Марески с "Лестером" предусматривает внушительные отступные, которые выросли после выхода "лис" в Премьер-Лигу. Речь идет о сумме около 10 миллионов фунтов.



Однако гарантий, что Мареска согласится на работу в "Челси", нет. 44-летний итальянец счастлив в "Лестере" и вполне может остаться.