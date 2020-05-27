Тен Хаг сохраняет поддержку ключевых фигур в МЮ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг сохраняет поддержку ключевых фигур в руководстве своего клуба.

В преддверии финала Кубка Англии против "Манчестер Сити" в минувшую субботу уважаемое издание The Guardian выпустило материал о том, что "Юнайтед" уже принял решение уволить Тен Хага, однако пока Эрик остается на свое посту.



На стартовавшей неделе руководство "Юнайтед" начинает анализировать выступление Тен Хага и его игроков на протяжении сезона 2023/24. Клуб даст оценку работе Эрика и определится насчет перспектив дальнейшего сотрудничества.



Как сообщает The Independent, "Юнайтед" уже переговорил с представителями Маурисио Почеттино, Томаса Тухеля, Кирана Маккенны и Томаса Франка, но это отнюдь не означает, что Тен Хаг непременно будет уволен. Клуб просто хочет быть готовым к такому сценарию.



Более того, Тен Хаг сохраняет поддержку ряда боссов "Юнайтед", которые понимают, что решение уволить Эрика после завоевания Кубка Англии было бы негативно воспринято болельщиками — последние опросы свидетельствуют, что фанаты преимущественно высказываются против смены рулевого.



Также известно, что сэр Дейв Брэйлсфорд, который является правой рукой совладельца "Юнайтед" сэра Джима Рэтклиффа, выступает за приглашение главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта, но тот освободится только после Евро-2024, если освободится вообще этим летом.