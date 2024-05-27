Гвардиола признал, что некоторые игроки могут уйти из "Сити"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что ждет решений от некоторых игроков, останутся те в клубе или уйдут.

"Сити" не удалось завершить сезон 2023/24 завоеванием Кубка Англии, потому что в финале "горожане" были биты своими соседями из "Манчестер Юнайтед" в минувшую субботу (1:2).



Однако это не помешало "Сити" провести парад на открытых автобусах по улицам Манчестера в воскресенье, потому что неделей ранее "горожане" в четвертый раз подряд выиграли титул Премьер-Лиги.



Гвардиола пока не знает, каким будет состав его команды в следующем сезоне, потому что игроки вроде Эдерсона, Бернарду Силвы, Калвина Филлипса, Матеуша Нунеша и Кевина Де Брюйне должны определиться со своим будущим.



"Мой спортивный директор (Чики Бегиристайн) сказал мне, что все в порядке с планами на следующий год, но прямо сейчас я не знаю, что может случиться. Мне известно, что некоторые игроки должны принять решение, останутся они с нами или уйдут".



"Я по-настоящему доволен командой и их поведением на протяжении всего сезона. Я не могу сказать другого. Было приятно оказаться в финале, но, к сожалению, мы проиграли. Однако это нормально после того, что мы сделали в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов (вылетев по пенальти в 1/4 финала)".



"Люди говорят, что мы каждый сезон должны делать треблы и даблы. Мы хороши, но не настолько хороши. Мы пытались, мы сражались до конца. Мы проиграли матч, потому что в финалах многое может случиться: моменты, ошибки, решения. И это может повлиять на игру".



"В данный момент мне сложно осмыслить нашу мотивацию на следующий сезон — особенно после того, как мы выиграли Премьер-Лигу".



"Сейчас нам нужно расслабиться, и мы вернемся как можно более свежими. В следующем сезоне нам нужно будет двигаться шаг за шагом — посмотрим, что случится, и посмотрим, каким будет наш состав".



"Нам нужно начать работу, а там посмотрим. У меня есть ощущение, что это был удивительный сезон. Команда выступила выдающимся образом — мы не проиграли ни одного матча в Лиге Чемпионов".



"Возможно, у нас не было ритма в первом тайме (финала Кубка Англии против "Юнайтед"), а они играли в длинный заброс мяча. Но мои игроки выложились без остатка, чтобы сыграть как можно лучше. Во втором тайме мы прибавили и имели моменты сравнять счет", — цитирует Гвардиолу The Guardian.