"Сити" заработал 20 млн. фунтов на выходе "Саутгемптона" в Премьер-Лигу

"Манчестер Сити" заработал 20 миллионов фунтов на выходе "Саутгемптона" в Премьер-Лигу благодаря продукту своей академии Тэйлору Харвуд-Беллису.

В минувший уикенд 22-летний Харвуд-Беллис оформил свой второй подряд "промоушен" из Чемпионшипа. Выиграв с "Бернли" второй английский дивизион в сезоне 2022/23, с "Саутгемптоном" Тэйлор одержал победу в финале плей-офф против "Лидса" (0:1).



Теперь Харвуд-Беллис, выступающий на позиции центрального защитника, останется в "Саутгемптоне" насовсем. Результат матча на "Уэмбли" накануне, обязывает "святых" выкупить молодого англичанина у "Сити".



По информации Daily Mirror, Харвуд-Беллис принесет "Сити" 20 млн. фунтов, и вся эта сумма будет записана в чистую прибыль при расчетах, связанных с правилами финансового фейр-плей, потому что Тэйлор является продуктом собственной академии "горожан".



Харвуд-Беллис находился в системе "Сити" с шести лет, сыграв восемь матчей за первую команду "горожан". Помимо упомянутых "Саутгемптона" и "Бернли", Тэйлор побывал на правах аренды в "Стоуке", "Андерлехте" и "Блэкберне".