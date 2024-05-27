"Сити" заработал 20 млн. фунтов на выходе "Саутгемптона" в Премьер-Лигу

Тэйлор Харвуд-Беллис "Манчестер Сити" заработал 20 миллионов фунтов на выходе "Саутгемптона" в Премьер-Лигу благодаря продукту своей академии Тэйлору Харвуд-Беллису.

В минувший уикенд 22-летний Харвуд-Беллис оформил свой второй подряд "промоушен" из Чемпионшипа. Выиграв с "Бернли" второй английский дивизион в сезоне 2022/23, с "Саутгемптоном" Тэйлор одержал победу в финале плей-офф против "Лидса" (0:1).

Теперь Харвуд-Беллис, выступающий на позиции центрального защитника, останется в "Саутгемптоне" насовсем. Результат матча на "Уэмбли" накануне, обязывает "святых" выкупить молодого англичанина у "Сити".

По информации Daily Mirror, Харвуд-Беллис принесет "Сити" 20 млн. фунтов, и вся эта сумма будет записана в чистую прибыль при расчетах, связанных с правилами финансового фейр-плей, потому что Тэйлор является продуктом собственной академии "горожан".

Харвуд-Беллис находился в системе "Сити" с шести лет, сыграв восемь матчей за первую команду "горожан". Помимо упомянутых "Саутгемптона" и "Бернли", Тэйлор побывал на правах аренды в "Стоуке", "Андерлехте" и "Блэкберне".


Метки Манчестер Сити, Саутгемптон, трансферы, Харвуд-Беллис

Автор mihajlo   

Дата 27.05.2024 13:00

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Последние комментарии:




  1. makeewadim 27.05.2024 13:57 # makeewadim
    Для святых это немалая стоимость. Сколько заплатят святым за выход в апл?

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  2. bmw-e34 27.05.2024 13:12 # bmw-e34
    Бизнес Манси

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