"Челси" более не рассматривает кандидатуру Маккенны

Киран Маккенна из "Ипсвича" более не претендует на вакантную должность главного тренера "Челси".

Маккенна сразу же был возведен в статус одного из фаворитов на роль следующего наставника "Челси" после того, как "синие" попрощались с Маурисио Почеттино в прошлый вторник.



Установив контакт с лагерем Маккенны, который за два сезона поднял "Ипсвич" из Лиги Один в Премьер-Лигу, затем "Челси" решил не продолжать эти переговоры.



Как сообщает The Athletic, руководство "Челси" восхищается достижениями Маккенны, но решило сосредоточить свое внимание на других кандидатах.



Этими другими кандидатами являются Энцо Мареска из "Лестера" и Томас Франк из "Брентфорда". Примечательно, что имя Роберто Де Дзерби The Athletic даже не упоминает.



Маккенну также связывают с назначением в "Манчестер Юнайтед", который задумывается о расставании с Эриком Тен Хагом.



Но даже если ни "Челси", ни "Юнайтед" не пригласят Маккенну, "Ипсвич" все равно может лишиться 38-летнего североирландца, потому что того хочет "Брайтон".