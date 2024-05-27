"Бенфика" выкупила Альваро Фернандеса у МЮ

"Манчестер Юнайтед" начал свою летнюю распродажу, попрощавшись с левым защитником Альваро Фернандесом, которого выкупила "Бенфика" после успешной аренды.

В 2020 году Фернандес присоединился к академии "Юнайтед" из "Реала". На Альваро возлагали большие надежды, но за первую команду "красных дьяволов" он так и не дебютировал, сезон 2022/23 отыграв за "Престон" на правах аренды.



В августе главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг включил Фернандеса в число запасных на матч Премьер-Лиги против "Ноттингем Форест" но в заключительный день летнего трансферного окна Альваро был отправлен в аренду в испанскую "Гранаду".



После 14 сыгранных за "Гранаду" матчей Альварес был отозван "Юнайтед", после чего 21-летний испанец отправился в командировку в португальскую "Бенфику".



Альварес хорошо освоился в "Бенфике", за которую во второй половине этого сезона сыграл 16 матчей, включая семь выходов в старте. Поэтому лиссабонский клуб решил воспользоваться своей опцией по выкупу Альваро.



Таким образом, Альварес заключил с "Бенфикой" контракт до 2029 года, а "Юнайтед" получил за Альваро около 6 миллионов евро (5.1 млн. фунтов).



Ожидается, что это будет первая из нескольких продаж "Юнайтед" этим летом. По слухам, "красные дьяволы" открыты к предложениям по каждому своему игроку, за исключением Кобби Майну, Алехандро Гарначо и Расмуса Хейлунда.