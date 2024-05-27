"Челси" пытается перехватить Адарабиойо

"Челси" пытается перехватить защитника "Фулхэма" Тосина Адарабиойо.

На прошлой неделе появилась информация, что "Ньюкасл" уже договорился с Ллойдом Келли из "Борнмута" и находится на пороге компромисса с Адарабиойо — оба игрока должны стать свободными агентами в конце июня.



Однако HITC в эксклюзивном материале утверждает, что сейчас свой запрос насчет 26-летнего Адарабиойо, который также интересен "Манчестер Юнайтед", сделал "Челси".



Маурисио Почеттино не был уверен насчет Адарабиойо, однако это перестало быть помехой после ухода аргентинского тренера из "Челси" в прошлый вторник.



"Челси" как раз ищет нового центрального защитника после проводов Тиаго Силвы. Также "синие" все еще могут попрощаться с Трево Чалобой.



"Челси" по-прежнему находится под давлением правил финансового фейр-плей, поэтому подписание Адарабиойо бесплатно стало бы трансферной удачей для клуба со "Стэмфорд Бридж".