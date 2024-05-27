Гвардиола уверен, что Грилиш вернется в свою лучшую форму
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил уверенность, что его плеймейкер Джек Грилиш вернется в свою лучшую форму после непростого сезона.
Грилиш сыграл ключевую роль в завоевании "Сити" требла в прошлом сезоне, однако в этой кампании Джек совершенно не похож на себя.
28-летний англичанин выходил в стартовом составе на оба четвертьфинальных матча Лиги Чемпионов против "Реала", но в пяти матчах "горожан" в мае сыграл только 10 минут.
Гвардиола так и не выпустил Грилиша на замену в проигранном финале Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед" в минувшую субботу (1:2), предпочтя усилить атакующую игру с помощью Жереми Доку, однако Хосеп уверен, что Джек преодолеет этот спад.
"Он вернется. У него были сложности в этом сезоне, а Жереми совершил невероятный шаг вперед, как все убедились в последних матчах. Но Джек вернется на уровень прошлого сезона, я практически уверен насчет этого", — цитирует Гвардиолу BBC.
27.05.2024 09:00
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Последние комментарии:
Абсолютно всем, кроме Шорлотана, понятно, шо Грилиша надо ставить в состав на ВСЕ матчи и делать на нем акцент как в Вилле, тогда человек раскроется и будет тянуть тиму.
Ставить бегунка Доку и смотреть 24/7 на рывки это позор для Пепа.
Пора Грилишу возвращаться в Виллу, там с Гудибенингом еще не раз накажет 0сеналы и Ливерпуки.
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Во второй половине сезона был в явном ступоре. Абсолютно однообразные действия, никакого креатива, инициативы. Доку смотрелся на его фоне как накачанный по самые уши мельдонием. Не знаю, зачем его в таком состоянии внесли в заявку сборной Англии. Есть ощущение, что Грилиш - фсе.
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Сначала встроил игрока с ярким индивидуальным стилем в свою команду, сделал его своим солдатом, а теперь ждут что он снова ярко заблистает, сомнительно.
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Развели с Грилишем всё таки. Не играет он на 117 млн евро и уже не будет играть на эту сумму.
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