Гвардиола уверен, что Грилиш вернется в свою лучшую форму

Джек Грилиш Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил уверенность, что его плеймейкер Джек Грилиш вернется в свою лучшую форму после непростого сезона.

Грилиш сыграл ключевую роль в завоевании "Сити" требла в прошлом сезоне, однако в этой кампании Джек совершенно не похож на себя.

28-летний англичанин выходил в стартовом составе на оба четвертьфинальных матча Лиги Чемпионов против "Реала", но в пяти матчах "горожан" в мае сыграл только 10 минут.

Гвардиола так и не выпустил Грилиша на замену в проигранном финале Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед" в минувшую субботу (1:2), предпочтя усилить атакующую игру с помощью Жереми Доку, однако Хосеп уверен, что Джек преодолеет этот спад.

"Он вернется. У него были сложности в этом сезоне, а Жереми совершил невероятный шаг вперед, как все убедились в последних матчах. Но Джек вернется на уровень прошлого сезона, я практически уверен насчет этого", — цитирует Гвардиолу BBC.


Метки Гвардиола, Грилиш, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 27.05.2024 09:00

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Последние комментарии:




  1. ruchinski 27.05.2024 10:06 # ruchinski
    Абсолютно всем, кроме Шорлотана, понятно, шо Грилиша надо ставить в состав на ВСЕ матчи и делать на нем акцент как в Вилле, тогда человек раскроется и будет тянуть тиму.
    Ставить бегунка Доку и смотреть 24/7 на рывки это позор для Пепа.
    Пора Грилишу возвращаться в Виллу, там с Гудибенингом еще не раз накажет 0сеналы и Ливерпуки.

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  2. gary47 27.05.2024 09:26 # gary47
    Во второй половине сезона был в явном ступоре. Абсолютно однообразные действия, никакого креатива, инициативы. Доку смотрелся на его фоне как накачанный по самые уши мельдонием. Не знаю, зачем его в таком состоянии внесли в заявку сборной Англии. Есть ощущение, что Грилиш - фсе.

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  3. uyga 27.05.2024 09:15 # uyga
    Сначала встроил игрока с ярким индивидуальным стилем в свою команду, сделал его своим солдатом, а теперь ждут что он снова ярко заблистает, сомнительно.

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  4. suddenly 27.05.2024 09:13 # suddenly
    Развели с Грилишем всё таки. Не играет он на 117 млн евро и уже не будет играть на эту сумму.

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