Гвардиола уверен, что Грилиш вернется в свою лучшую форму

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил уверенность, что его плеймейкер Джек Грилиш вернется в свою лучшую форму после непростого сезона.

Грилиш сыграл ключевую роль в завоевании "Сити" требла в прошлом сезоне, однако в этой кампании Джек совершенно не похож на себя.



28-летний англичанин выходил в стартовом составе на оба четвертьфинальных матча Лиги Чемпионов против "Реала", но в пяти матчах "горожан" в мае сыграл только 10 минут.



Гвардиола так и не выпустил Грилиша на замену в проигранном финале Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед" в минувшую субботу (1:2), предпочтя усилить атакующую игру с помощью Жереми Доку, однако Хосеп уверен, что Джек преодолеет этот спад.



"Он вернется. У него были сложности в этом сезоне, а Жереми совершил невероятный шаг вперед, как все убедились в последних матчах. Но Джек вернется на уровень прошлого сезона, я практически уверен насчет этого", — цитирует Гвардиолу BBC.