"Аль-Иттихад" готов предложить 25 млн. фунтов за Эдерсона

"Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии готов выложить 25 миллионов фунтов за голкипера Эдерсона "Манчестер Сити".

Эдерсон бессменно является первым номером "Сити" после своего перехода из "Бенфики" летом 2017. Однако после семи сезонов на "Этихад" игрок сборной Бразилии открыт к новому вызову в карьере.



По информации Daily Mail, Эдерсон уже более года находится на радаре у "Аль-Иттихада", за который выступает его друг и соотечественник Фабиньо, прежде поигравший в Англии за "Ливерпуль".



"Аль-Иттихад" готов сделать стартовое предложение по Эдерсону, у которого остается еще два года по контракту с "Сити", в размере 25 млн. фунтов, но интерес к 30-летнему бразильцу также проявляет "Аль-Наср", находящийся в поисках замены для бывшего голкипера "Арсенала" Давида Оспины.



Добавим, Эдерсон пропустил концовку этого сезона из-за перелома глазницы, поэтому тот матч против "Тоттенхэма" две недели назад, когда он и получил эту травму, может остаться его последним за "Сити".