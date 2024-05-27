Де Дзерби — фаворит на роль следующего тренера "Челси"
Роберто Де Дзерби стал фаворитом на вакантную должность главного тренера "Челси".
Изначально тремя главными фаворитами на замену покинувшему "Челси" Маурисио Почеттино считались Киран Маккенна из "Ипсвича", Энцо Мареска из "Лестера" и Томас Франк из "Брентфорда".
Затем стало известно, что шорт-лист "Челси" также содержит Де Дзерби, который покинул "Брайтон" в конце этого сезона по обоюдному согласию сторон.
Как сейчас сообщает Daily Mail, источник внутри "Челси" называет Де Дзерби фаворитом — Роберто соответствует всем параметрам, которые "синие" хотят видеть в своем новом рулевом, но сделка пока не согласована.
Преимуществом Де Дзерби в глазах "Челси" является фактор "Брайтона", выходцами откуда также являются голкипер Роберт Санчес с защитником Марком Кукурельей и полузащитником Мойсесм Кайседо, спортивный директор Пол Уинстенли, новоиспеченный директор по глобальному рекрутингу Пол Джуэлл. Именно у "чаек" набирался опыта в прошлом сезоне защитник Леви Колуилл. Кроме того, Роберто тренировал в "Шахтере" вингера "синих" Михаила Мудрика, который пока не адаптировался в английском футболе.
Правды ради, издание The Independent утверждает, что фаворитов два: Де Дзерби и Мареска. Энцо привлекателен для "Челси" тем, что является носителем идей Хосепа Гвардиолы, которому он ассистировал в "Манчестер Сити" в прошлом сезоне.
27.05.2024 07:00
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Одобряю :) берите первого или второго!
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