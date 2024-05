Светская хроника за понедельник

"Манчестер Юнайтед" готов продать Маркуса Рэшфорда. Тиаго Алькантара и Луис Диас могут перейти в "Барселону". "Челси" не будет приглашать Хави. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за понедельник.

Дортмундская "Боруссия" обсудит выкуп вингера Джейдона Санчо у "Манчестер Юнайтед", но будет добиваться снижения цены. (Sky Sport Germany)



"Юнайтед" открыт к предложениям насчет нападающего Маркуса Рэшфорда. (BBC)



Полузащитнику "Юнайтед" Кристиану Эриксену будет предложено вернуться в "Аякс" . (The Sun)



ПСЖ опасается, что проигрывает борьбу "Юнайтед", "Ливерпулю" и "Реалу" за защитника "Лилля" Лени Йоро. (L'Equipe)



Спортивный директор "Барселоны" Деку является большим поклонником Луиса Диаса и даже готов продать Рафинью ради приглашения нападающего "Ливерпуля". (AS)



Мартин Субименди из "Реал Сосьедад" является для "Арсенала" более реалистичной целью, нежели Бруно Гимараэс из "Ньюкасла". (Ben Jacobs)



"Арсенал" может продать полузащитника Фабиу Виейра летом. Наставник Микель Артета недоволен работой игрока на тренировках. (The Athletic)



"Тоттенхэм" не собирается покупать вингера "Ноттингем Форест" Каллума Хадсон-Одои. (Ben Jacobs)



Полузащитник Пьер-Эмиль Хейбьерг ожидает, что покинет "Тоттенхэм" этим летом. (Football Insider)



"Милан" и саудовские клубы следят за защитником "Тоттенхэма" Эмерсоном Роялом. (Football Insider)



Саудовские клубы готовы подождать до лета 2025, когда полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне и нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах станут свободными агентами. (The Telegraph)



"Барселона" задумывается о возвращении полузащитника Тиаго Алькантары, чей контракт с "Ливерпулем" истекает в конце сезона. (AS)



Принадлежащий "Ювентусу" полузащитник Артур Мело может перейти в "Эвертон" или "Вест Хэм". (La Gazzetta dello Sport)



"Астон Вилла" договорилась с полузащитником "Лутона" Россом Баркли. (Football Insider)



"Вилла" готова отпустить 31-летнего полузащитника Филиппе Коутиньо всего за 6-8 миллионов фунтов. (Rudy Galetti)



"Фулхэм" предложил 7 млн. фунтов за нападающего "Штутгарта" Силаса. (Caught Offside)



"Лестер" планирует приобрести защитника "Фейеноорда" Давида Ганцко. (Daily Mail)



Другое



"Челси" провел переговоры с представителями главного тренера "Брентфорда" Томаса Франка. (Christian Falk)



"Челси" не рассматривает кандидатуру бывшего главного тренера "Барселоны" Хави. В шорт-листе "синих" также нет Мичела, Себастьяна Хенесса и Рубена Аморима. (Daily Mail)



Наставник "Лестера" Энцо Мареска отказал "Севилье", потому что хочет тренировать в Премьер-Лиге, где в его услугах заинтересован "Челси". (Fabrizio Romano)



Выкуп Марески у "Лестера" стоил бы "Челси" 7.5 млн. фунтов. (talkSPORT)



Шорт-лист "Бернли" на замену переходящему в "Баварию" Венсану Компани содержит Фрэнка Лэмпарда и Стива Купера. (Football League World)



Финал плей-офф Чемпионшипа между "Лидсом" и "Саутгемптоном" на "Уэмбли" в воскресенье посетило больше людей, чем финал Кубка Англии между "Сити" и "Юнайтед" днем ранее. (ESPN)