"Сити" ожидает ухода Гвардиолы следующим летом

Хосеп Гвардиола, вероятно, покинет должность главного тренера "Манчестер Сити" через год.

Гвардиола тренирует "Сити" с 2016 года. В течение этого времени Хосеп завоевал 15 больших трофеев, включая первую в истории клуба с "Этихад" Лигу Чемпионов.



Однако внутри "Сити" существуют реальные опасения, что следующий сезон станет прощальным для Гвардиола в клубе. Об этом сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, ссылаясь сразу на несколько источников в индустрии.



Более того, внутри "Сити" идет открытое обсуждение вероятного ухода Гвардиолы, и если планы будут подтверждены, "горожане" начнут активное планирование к жизни без Хосепа.



В качестве возможных преемников Гвардиолы, чей контракт как раз истекает летом 2026, называются Мичел из "Жироны", Хаби Алонсо из "Байера", Юлиан Нагельсманн из сборной Германии, а также Роберто Де Дзерби, о котором лестно отзывался сам Хосеп.



Больше всего уходу Гвардиолы будут рады конкуренты "Сити" по Премьер-Лиге, потому что при 53-летнем испанце "горожане" превратились в доминирующую силу на внутренней арене, только неделю назад оформив свой четвертый подряд титул.