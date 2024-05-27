"Сити" ожидает ухода Гвардиолы следующим летом

Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола, вероятно, покинет должность главного тренера "Манчестер Сити" через год.

Гвардиола тренирует "Сити" с 2016 года. В течение этого времени Хосеп завоевал 15 больших трофеев, включая первую в истории клуба с "Этихад" Лигу Чемпионов.

Однако внутри "Сити" существуют реальные опасения, что следующий сезон станет прощальным для Гвардиола в клубе. Об этом сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, ссылаясь сразу на несколько источников в индустрии.

Более того, внутри "Сити" идет открытое обсуждение вероятного ухода Гвардиолы, и если планы будут подтверждены, "горожане" начнут активное планирование к жизни без Хосепа.

В качестве возможных преемников Гвардиолы, чей контракт как раз истекает летом 2026, называются Мичел из "Жироны", Хаби Алонсо из "Байера", Юлиан Нагельсманн из сборной Германии, а также Роберто Де Дзерби, о котором лестно отзывался сам Хосеп.

Больше всего уходу Гвардиолы будут рады конкуренты "Сити" по Премьер-Лиге, потому что при 53-летнем испанце "горожане" превратились в доминирующую силу на внутренней арене, только неделю назад оформив свой четвертый подряд титул.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 27.05.2024 00:05

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Последние комментарии:




  1. reddebil 27.05.2024 00:54 # reddebil
    Ротета облегчённо выдохнул.

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  2. bembo 27.05.2024 00:41 # bembo
    похуй на него.
    Пока он был в пике со своим сосити, Челси был в кризисе, от этого пострадал ЛФК и АРС
    как раз через год челси выходит на пик формы и начинает гегемонию после победы в лИГе конференций

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  3. electric 27.05.2024 00:41 # electric
    Liverpool didn't lose a single Premier League home game under Jurgen Klopp in 2017-18, 2018-19, 2019-20, or 2021-22.

    Jose Mourinho is the only other manager to complete four Premier League seasons without losing a home game (Chelsea, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2014-15).

    Трофейники!!!

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  4. getafe 27.05.2024 00:15 # getafe
    Почему тюлени зевают на каждой (почти) фотографии?

    На снимках тюленей их нередко можно увидеть зевающими с широко открытым ртом. Ученые в течение четырнадцати месяцев анализировали поведение группы южноамериканских морских львов в океанографическом парке Валенсии и обнаружили, что эти животные из подсемейства ушастых тюленей зевают не только потому, что устали, но и в результате стресса. Так, после напряженных социальных взаимодействий с сородичами у обоих участников конфликта увеличивалась частота зевков.

    Зевота — это непроизвольный дыхательный акт, который, по мнению ученых, свойственен большинству позвоночных животных. Его возникновение может иметь как физиологические причины, такие как терморегуляция или сонливость, так и социальные, которые менее изучены.

    «Чтобы исследовать социальные причины зевоты, интересно наблюдать ее у животных с определенной когнитивной сложностью, которые живут в сплоченных группах, как, например, приматы или морские млекопитающие. Эта поведенческая реакция у разных видов может быть обусловлена очень схожими факторами», — подчеркнула автор исследования профессор Клара Ламазарес из Университета Валенсии.

    Ранее беспокойство было названо одной из причин возникновения зевоты у мадагаскарских лемуров. Исследование проводилось под руководством Элизабетты Палаги из Пизанского университета. Еще раньше этолог Джейн Гудолл в своих первых исследованиях шимпанзе в национальном парке Гомбе-Стрим в Танзании обнаружила, что животные начинают чаще зевать в присутствии людей.

    В дальнейшем ученые намерены определить, есть ли у морских львов заразительный эффект зевоты, что можно отнести к проявлению эмпатии. Это будет еще одним свидетельством схожих аспектов поведения у людей и животных.

    Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

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  5. gameboy 27.05.2024 00:11 # gameboy
    Конечно, даже 1го титула без нарушений ФФП не взял)))

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