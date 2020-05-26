МЮ обсудит новый контракт с Майну после закрытия летнего окна

Кобби Майну "Манчестер Юнайтед" дождется закрытия летнего трансферного окна, прежде чем сядет за стол переговоров со своим полузащитником Кобби Майну для обсуждения нового контракта.

Прогресс 19-летнего Майну является одним из наиболее позитивных моментов этого невыразительного сезона в исполнении "Юнайтед". Именно Кобби в итоге стал автором победного для "красных дьяволов" гола в финале Кубка Англии против "Манчестер Сити" накануне

Свой действующий контракт, рассчитанный до июня 2026, Майну заключил в феврале прошлого года, однако очевидно, что с тех пор статус Кобби в "Юнайтед" изменился.

И после того, как 30 августа летнее трансферное окно в Премьер-Лиге закроется, "Юнайтед" начнет переговоры с продуктом своей академии о новой сделке на улучшенных условиях, сообщает The Telegraph.

Лагерь Майну расслаблен насчет этой ситуации и готов подождать — у Кобби, для которого финал Кубка Англии стал 29-м матчем в этом сезоне, отличные отношения с "Юнайтед", и переговоры обещают быть гладкими.

Добавим, для Майну этот сезон не завершается. Кобби попал в расширенную заявкую сборной Англии на Евро-2024.


Метки контракты, Майну, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 26.05.2024 23:00

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