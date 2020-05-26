МЮ обсудит новый контракт с Майну после закрытия летнего окна

"Манчестер Юнайтед" дождется закрытия летнего трансферного окна, прежде чем сядет за стол переговоров со своим полузащитником Кобби Майну для обсуждения нового контракта.

Прогресс 19-летнего Майну является одним из наиболее позитивных моментов этого невыразительного сезона в исполнении "Юнайтед". Именно Кобби в итоге стал автором победного для "красных дьяволов" гола в финале Кубка Англии против "Манчестер Сити" накануне



Свой действующий контракт, рассчитанный до июня 2026, Майну заключил в феврале прошлого года, однако очевидно, что с тех пор статус Кобби в "Юнайтед" изменился.



И после того, как 30 августа летнее трансферное окно в Премьер-Лиге закроется, "Юнайтед" начнет переговоры с продуктом своей академии о новой сделке на улучшенных условиях, сообщает The Telegraph.



Лагерь Майну расслаблен насчет этой ситуации и готов подождать — у Кобби, для которого финал Кубка Англии стал 29-м матчем в этом сезоне, отличные отношения с "Юнайтед", и переговоры обещают быть гладкими.



Добавим, для Майну этот сезон не завершается. Кобби попал в расширенную заявкую сборной Англии на Евро-2024.