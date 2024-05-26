Эванс: "Надеюсь, Тен Хаг останется"
Защитник "Манчестер Юнайтед" Джонни Эванс выразил надежду, что клуб не уволит главного тренера Эрика Тен Хага.
Победой 1:2 над "Манчестер Сити" в финале Кубка Англии Тен Хаг завершил сезон 2023/24 и теперь дожидается вердикта руководства "Юнайтед".
Эванс не берется говорить за всю команду, однако лично Джонни, присоединившийся к "Юнайтед" свободным агентом прошлым летом, очень доволен Тен Хагом.
"Я не знаю, что чувствует каждый. Вам нужно спросить их. Лично для меня он был удивителен. Я лишь могу говорить за себя. У меня хорошие отношения с ним, поэтому надеюсь, он останется".
"С тех пор, как я вернулся в клуб прошлым летом, он без проблем выпускал меня на матчи и доверял мне".
"Именного такого отношения ты хочешь от своего тренера. Ты хочешь, чтобы он доверял тебе и верил в тебя. Он это делает. Как я уже сказал, я сыграл 30 матчей, поэтому я в восторге", — цитирует Эванса The Independent.
26.05.2024 22:00
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Понимает, что только при Тен Хаге есть шанс остаться. Вот и нахваливает.
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